Alessandro Lucarelli nuovo ds, la diretta Fb della presentazione

Per Alessandro, che ha indossato la maglia amaranto in Serie A nella stagione 2004-2005 collezionando 27 presenze e 4 gol, inizia ufficialmente la nuova avventura in amaranto. "Dionisi non sarà con noi la prossima stagione"

Alessandro Lucarelli è stato presentato il 10 luglio come nuovo direttore sportivo del club amaranto (clicca qui per riascoltare la diretta Fb). E’ arrivato allo stadio accompagnato da Alessandro Doga. Per Lucarelli A. si apre una nuova sfida professionale dopo il percorso intrapreso nell’area sportiva del Parma, club con il quale ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio italiano, guidando da capitano la risalita dalla Serie D alla Serie A e ricoprendo successivamente incarichi dirigenziali. Si tratta di un ritorno a casa. Dopo essere cresciuto calcisticamente lontano da Livorno, nella stagione 2004-2005 ha indossato la maglia amaranto in Serie A collezionando 27 presenze e 4 gol prima di proseguire la carriera tra Reggina, Genoa e soprattutto Parma, dove è diventato capitano e autentica bandiera del club, guidandolo dalla Serie D fino al ritorno in Serie A. Terminata la carriera da calciatore, ha intrapreso il percorso dirigenziale proprio con il Parma, maturando esperienza nell’area sportiva. Da oggi è pronto a iniziare una nuova sfida con i colori della sua città.

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