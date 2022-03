Us Livorno-Atletico Piombino, biglietti a 1 euro per donne e under 14

L'Unione Sportiva Livorno 1915 ha deciso di ripetere l'iniziativa per la partita Us Livorno-Atletico Piombino in programma mercoledì 30 marzo alle 20.30 allo stadio Armando Picchi

Torna la promozione biglietti a 1 euro in tutti i settori per donne e under 14. L’Unione Sportiva Livorno 1915 (infografica nella foto tratta dalla pagina Fb) ha deciso di ripetere l’iniziativa per la partita Us Livorno-Atletico Piombino, valida come 22esima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B, in programma mercoledì 30 marzo alle 20.30 allo stadio Armando Picchi. Obbligo di green pass e mascherina Ffp2 per accedere allo stadio

PREZZI

Donne e under 14: 1 euro in tutti i settori

Curva Nord – 10 euro più prevendita

Gradinata – 14 euro più prevendita

Tribuna laterale – 20 euro più prevendita

Tribuna centrale – 25 euro più prevendita

Tribuna vip – 30 euro più prevendita

I biglietti per disabili 100% e forze dell’ordine saranno disponibili, fino a esaurimento, al Punto Amaranto fino al giorno antecedente la gara

PUNTI VENDITA

Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello – aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30)

Bar…celona (via Piemonte, 40 – Livorno)

Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani, 6 – Livorno)

Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone, 2 – Livorno)

Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini, 81 – Livorno)

Tabaccheria Busti (via Salvestri, 76 – Livorno)

Tabaccheria Mantellassi (via Grande, 25 – Livorno)

Tabaccheria Vicari (via Roma, 133 – Livorno)

Il mondo di Nemo (corso Italia, 89 – Piombino)

Punti vendita VivaTicket di tutta Italia

Online sul portale VivaTicket

INFO

Per l’acquisto del biglietto, è necessario presentare un documento di riconoscimento (le nuove patenti senza residenza non sono valide) e comunicare al punto vendita un numero di telefono per il rispetto delle misure anti-Covid in termini di tracciabilità. Ogni cliente può acquistare fino a 4 biglietti, presentando il documento di riconoscimento proprio e degli altri, oltre ai rispettivi numeri di telefono.

Il giorno della partita saranno aperte, dalle 18 alle 21.15, le biglietterie stadio di via Allende (3 postazioni) e di piazzale Montello (lato Curva Nord, 3 postazioni). Si raccomanda comunque l’acquisto dei tagliandi nei giorni antecedenti la gara.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected]