Utilizza una carta di credito rubata per fare acquisti: denunciata

I carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento una livornese di 37 anni.

Secondo la ricostruzione dei militari la donna avrebbe speso 135 euro in tre diversi esercizi commerciali, nella fattispecie una tabaccheria, dove avrebbe acquistato delle sigarette, ed altri due negozi di articoli per la casa, utilizzando indebitamente una carta di credito non di sua proprietà ma rubata qualche giorno prima da un’abitazione di viale Italia. La vittima, un 56enne livornese, si è reso conto di quanto stava accadendo solo quando ha iniziato a ricevere delle notifiche di transazioni commerciali sul proprio cellulare.

Avendo appurato di non essere più in possesso del suo portafogli, l’uomo ha allertato i carabinieri. Avviate immediatamente le indagini, i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e degli esercizi commerciali interessati dalle transazioni ed hanno individuato la presunta responsabile, già nota per simili fatti pregressi. Ulteriori accertamenti sono in corso per identificare l’autore del furto. Per la donna è scattata la denuncia alla procura per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

