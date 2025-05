Va’ dove ti porta il bus, scolaresche protagoniste con il progetto di At

A Livorno hanno partecipato le classi 5A e 5B della Scuola Primaria Razzauti, la 5D Carducci, la 5A Rodari, la 5B Gramsci

Si è concluso l’apprezzato progetto di Autolinee Toscane “Va’ dove ti porta il bus” rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di 1° grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. 60 classi e 1200 bambini che hanno seguito nella Regione Toscana un percorso didattico di 6 ore, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività. A Livorno, hanno partecipato le classi 5A e 5B della Scuola Primaria Razzauti, la 5D Carducci, la 5A Rodari, la 5B Gramsci. Le classi della Scuola Razzauti, tramite le maestre Castagnoli Veronica, Bettarini Federica, Manna Chiara e Francesca Michelozzi, raccontano così la loro esperienza: “Il progetto è stato interessante perché ci ha arricchito per quanto riguarda la conoscenza della nostra città. Il primo incontro in classe ha previsto una presentazione da parte dell’esperta riguardo ai comportamenti corretti da tenere sull’autobus. Poi successivamente, in altra data, le due classi sono partite da scuola, ciascuno con il proprio biglietto per fare un’esperienza pratica sull’utilizzo dell’autobus. Durante il percorso della linea 3, gli alunni hanno imparato ad avere un comportamento consono sull’utilizzo dell’autobus, anche nei confronti degli altri passeggeri e hanno sperimentato e gestito autonomamente la validità del biglietto. Il momento più entusiasmante è stato ripercorrere i posti più noti del centro città come la Sinagoga, P.zza Grande e la Chiesa del Duomo, via Grande in quanto i bambini sono abituati a vivere una realtà più di quartiere. È stata un’esperienza utile e coinvolgente, che ha unito educazione civica e conoscenza del territorio”. A tutti i partecipanti Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati ed affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.

