Va in pensione il capo reparto Antonio Manfrè

Alcune immagini di Antonio Manfrè che ringraziamo per la disponibilità

Manfrè è considerato una colonna del comando di via Campania dove è stato in servizio dal 1998 ad oggi. "Dal punto di vista professionale, purtroppo, i dolori e i momenti brutti non sono mancati. Vorrei però anche dire che dal punto di vista umano e affettivo gli anni trascorsi con la divisa sono stati bellissimi. Ringrazio la grande famiglia dei vigili del fuoco". Il 28 agosto ultimo giorno di servizio

Il 28 agosto sarà l’ultimo giorno di lavoro per Antonio Manfrè, capo reparto con la mansione di capoturno provinciale. Dopo un anno e mezzo iniziale a Vercelli e i successivi incarichi nei comandi di Santa Croce, Aeroporto e Pisa Centrale, Manfrè è stato in servizio al comando di via Campania dal 1998 ad oggi per un totale di 24 anni considerando che dal 2015 al 2017 ha lavorato a Prato (“una bella esperienza”) dopo aver fatto e superato, nel 2015, il concorso da capo squadra. “Non ho un aneddoto in particolare – spiega – ricordo che la prima emergenza a cui ho partecipato è stata quella dell’alluvione di Cardoso, a Lucca, nel ’96. Dopodiché sono stato impegnato nei terremoti in Umbria e Marche nel ’97, in quello del Molise nel 2002 e a L’Aquila nel 2009. Poi con il nucleo speleo alpino fluviale SAF, di cui faccio parte, sono stato sulla Concordia nel 2012”. Quindi i saluti: “Dal punto di vista professionale, purtroppo, i dolori e i momenti brutti non sono mancati. Vorrei però anche dire che dal punto di vista umano e affettivo gli anni trascorsi con la divisa sono stati bellissimi. Insieme, nel corso di ogni singolo turno, condividiamo tanti momenti e nelle emergenze siamo ancora più uniti. Ringrazio la grande famiglia dei vigili del fuoco”.

