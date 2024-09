In pensione la portavoce della questura Angela Amato

Classe ‘64 , fiorentina di nascita, entra nella polizia di stato a soli 22 anni il 29 settembre 1986

Dall'età di 22 anni in polizia, dal 2014 ricopre il ruolo che più di ogni altro l’ha resa volto conosciuto. Lunedì 30 settembre consegnerà il tesserino e gli armamenti. Dal 1 ottobre inizierà la sua seconda vita. "Grazie alla mia famiglia, in primis a mio figlio Christopher che forse più di tutti ha “pagato il prezzo" di alcune mie scelte. In ogni caso sempre e ovunque ho cercato di garantire la mia presenza ed i miei obblighi di mamma senza venire meno a quelli lavorativi ed istituzionali, non sempre semplici"

Va in pensione dal 1 ottobre, per raggiunti limiti di età (38 anni di servizio), il commissario della polizia Angela Amato. Lunedì 30 settembre consegnerà il tesserino e gli armamenti. Poi dal giorno successivo inizierà la sua seconda vita. Classe ‘64 (60 anni compiuti lunedì 23 settembre), fiorentina di nascita, entra nella polizia di stato a soli 22 anni il 29 settembre 1986 e dopo aver frequentato il corso di agente a Cesena, inizia la sua attività alla questura di La Spezia dove resta per 4 anni per poi superare il concorso da sottufficiale nel 1990 e ritornare a La Spezia dopo aver trascorso un periodo di poco piu di 2 anni al reparto polizia ferroviaria di Genova Brignole e Principe come comandante squadra. Rientrata a La Spezia subentra la riforma che la vede ricoprire il ruolo di ispettore (dal 1995), rimane qualche tempo in questura all’ufficio del personale/utl e successivamente al 1997 fino al 2002 al centro nautico e sommozzatori dopo aver acquisito il brevetto di salvamento a nuoto e la patente nautica ministeriale. Dal 2002 al 2007 si trasferisce alla questura di Napoli dove lavora come responsabile della segreteria del personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e poi successivamente all’ufficio di gabinetto. Torna nella sua toscana nel dicembre del 2007 alla questura di Livorno restando quasi tre anni all’ufficio del personale e poi all’ufficio di gabinetto, dove dal 2014 ricopre oltre al ruolo di coordinatrice delle sezioni quello che più di ogni altro l’ha resa volto un po’ più conosciuto, ovvero portavoce della questura. “Il periodo per me piu bello? Sicuramente quello napoletano. In quella questura infatti ho avuto l’opportunità di crescere non solo di rimettermi in gioco come poliziotta, approfondendo così la mia preparazione, ma ricevendo in cambio grande riconoscenza e soddisfazione in termini di responsabilità che mi venivano assegnate e che con grande soddisfazione riuscivo a ricoprire. Tutto è stato veramente bello, carico di adrenalina. Ero impiegata insieme alle altre colleghe dalle volanti, al piantone delle sedi istituzionali, agli accompagnamenti degli stranieri, negli svariati servizi di ordine pubblico. per arrivare piano piano anche a capire il funzionamento dei vari uffici. Da lì in poi ho sfruttato il mio diploma, ho proseguito con i concorsi interni, quindi sono arrivata a sovrintendente ed ispettore fino al ruolo di ispettore superiore a cui si accedeva con apposito concorso interno rimettendomi in gioco a 40 anni e misurandomi con persone piu giovani di me e laureate. Ma non mi hanno spaventato. Quello napoletano per me è stato un vero banco di prova. Giungere in una grossa realtà con un grado (ispettore capo) come il mio voleva dire all’epoca quasi fare un salto nel buio. Venni assegnata alla segreteria del personale di un ufficio prevenzione che all’epoca contava circa “solo” 750 operatori. Al mio fianco avevo ovviamente una vera e propria squadra di “persone” oltre che polizotti, circa 25, con le quali sono riuscita a stabilire un meraviglioso rapporto di amicizia oltre che professionale, imparando tantissimo da loro. Per me quello rimane il periodo lavorativo piu’ soddisfacente, piu’ carico di responsabilita’, piu’ entusiasmante che abbia attraversato e piu’ carico di riconoscenza e stima da parte dei miei superiori e collaboratori”. “Il mio periodo lavorativo livornese – prosegue Amato – l’ho legato principalmente ad una scelta mia familiare. A livorno sono arrivata senza neanche conoscere la citta’, sono rimasta perché mi piaceva la cittadina sul mare, in toscana (nella mia toscana), a misura d’uomo. Nella questura di Livorno nel mio ruolo di portavoce sono stata molto bene lavorando al fianco di signori questori che riconoscevano l’importanza della comunicazione delle nostre attivita’ e la validita’ e l’importanza della divulgazione delle stesse insieme a quegli importanti valori in cui la nostra istituzione e’ incardinata. Penso a tutti gli eventi organizzati negli ultimi anni, in cui la polizia (questura o specialita’ varie) e’ riuscita ad entrare nelle scuole per arrivare ai giovani, quei giovani che oggi piu di ogni altro momento hanno bisogno di punti di riferimento e questo grazie anche ai dirigenti dei commissariati della provincia. Nell’ultimo anno l’evento più toccante è stato quello legato alla visita della QS15 e della sig. Montinaro e ringrazio soprattutto il quesore Stellino per avermi dato questa opportunità. Questo mio momento di chiusura lavorativa, il mio più accorato e profondo pensiero soprattutto di riconoscenza e gratitudine va ad alcuni miei cari colleghi, ed amici che sono mancati nel percorso. Grazie alla mia famiglia, in primis a mio figlio Christopher che forse più di tutti ha “pagato il prezzo” di alcune mie scelte, perché la vita sempre ci pone a dei punti di svolta e le decisioni che si prendono non sempre in quei momenti sono comprese e condivise da tutti, pur rimanendo le migliori che in quel momento si potevano prendere. Ma in ogni caso sempre ed ovunque ho cercato di garantire la mia presenza ed i miei obblighi di mamma, senza venire meno a quelli lavorativi ed istituzionali, non sempre semplici”.

