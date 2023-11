Va in pensione il commissario capo Daniela Scarola

Una delle prime poliziotte in Italia dopo aver vinto il primo concorso per agenti donna del 1986, per la vice dirigente della polizia amministrativa e sociale oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro: "Le emozioni sono molte e forti, qualche lacrima mi è scesa pensando che non avevo compiuto 23 anni quando sono entrata in polizia, una professione che ho amato". Nei prossimi giorni il saluto e i ringraziamenti a colleghi e superiori

“Le emozioni sono molte e forti. Non nego che qualche lacrima mi è scesa pensando che sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro e comunque qualche pratica l’ho espletata anche oggi”. Daniela Scarola, che ringraziamo per la disponibilità, da domani 1 dicembre sarà in pensione. “Non avevo ancora compiuto 23 anni quando sono entrata in polizia nel 1986, ho trascorso qui gli anni migliori della gioventù. Ho iniziato dalla qualifica base di “semplice” agente e nel corso degli anni ho raggiunto il ruolo di ispettore, scalando i gradi gerarchici fino ad ottenere la qualifica di vice commissario, poi quella di commissario e infine, dal 2022, di commissario capo”. Una delle prime poliziotte in Italia dopo aver vinto il primo concorso per donne agenti nel 1986, Daniela dopo aver vinto il concorso e aver frequentato il corso di formazione a Piacenza dopo circa 9 mesi ottiene la destinazione richiesta, Livorno, dove viene assegnata all’ufficio stranieri (oggi ufficio immigrazione) e dove vi lavora fino al 1990 quando vince il concorso come vice ispettore e va a lavorare nella questura di Genova. In Liguria, rimane per tre anni nella divisione anticrimine e su domanda torna a Livorno dove dopo un “passaggio” alle volanti viene assegnata nel 1995 alla divisione polizia amministrativa e sociale (passaporti, licenze, ufficio armi ecc…), ufficio in cui rimane assegnata e del quale diventa vice dirigente con la qualifica finale di commissario capo. Trentasette anni di carriera ripercorsi al telefono sono tanti e i pensieri e i ricordi molteplici: “Mi lascio alle spalle una vita in divisa. Una vita, una professione, che ho amato. Ho fatto quello che volevo fare: un agente tra la gente e per la gente come recita il nostro slogan”. Oggi la visita del questore Stellino, “che ringrazio, mi ha fatto particolarmente piacere”, nei prossimi giorni un incontro informale con colleghi e superiori per salutarli e ringraziarli uno ad uno. “Le cose da dire, gli episodi da ricordare, sono moltissimi – conclude Scarola – rimarranno per sempre custoditi gelosamente nel mio cuore. I traguardi raggiunti, i risultati conseguiti, li dedico ai miei genitori che purtroppo non ci sono più. Erano molto orgogliosi della mia scelta di vita”.

