Va in pensione il vigile del fuoco Claudio Filippi

Circondato dall'affetto dei colleghi, il nautico di coperta Capo Reparto saluterà dopo tanti anni di servizio concludendo così la carriera passata in gran parte tra le imbarcazioni del corpo nazionale

Il 1 febbraio va in pensione per raggiunti limiti di età, Claudio Filippi, nautico di coperta Capo Reparto della sede portuale dei vigili del fuoco sugli scali della Darsena Vecchia. Circondato dall’affetto dei colleghi saluterà dopo tanti anni di servizio, concludendo così la carriera passata in gran parte tra le imbarcazioni del corpo nazionale. “Sarà una emozione lasciare un posto dove sono stato per 30 anni – spiega Claudio, che ringraziamo – Ora mi dedicherò alla famiglia e ad un po’ di sport. Ringrazio i colleghi con cui ho avuto un rapporto di amicizia in tutti questi anni. Ho svolto il lavoro, che mi è piaciuto tanto, con il massimo impegno”.

