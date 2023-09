Va in pensione il vigile del fuoco Marco Zampetti

Dalle 20 di stasera appenderà la divisa al chiodo. Al rientro in caserma dopo un servizio ad attenderlo nel piazzale il comandante e lo schieramento di mezzi con le sirene accese. "In questo mestiere arrivare alla pensione sani e limpidi è un traguardo nel traguardo. Lascio con un po' di dispiacere perché siamo una grande famiglia". I colleghi: "Tanti auguri Marco"

Ultimo giorno di lavoro per il vigile del fuoco coordinatore Marco Zampetti che per raggiunti limiti di età, 60 anni, va in pensione. Dalle 20 di stasera appenderà la divisa al chiodo, come si dice in questi casi, dopo 12 anni a Prato, 2 a Piombino e altri 12 al comando di Livorno con la mansione di autista. “In questo mestiere arrivare alla pensione sani e limpidi è un traguardo nel traguardo. Perciò mi ritengo contento e soddisfatto”. Rientrando in caserma dopo un servizio, Marco ha trovato ad attenderlo nel piazzale il comandante e lo schieramento di colleghi (tra cui molti colleghi liberi dal servizio) e mezzi con le sirene accese. “Lascio con sentimenti contrastanti: da una parte con dispiacere perché siamo una grande famiglia, dall’altra con la consapevolezza che era giunto il momento e la gioia di poter stare un po’ di più con la famiglia”. L’ultima di una lunga serie di emergenze alle quali ha preso parte Zampetti nel corso della carriera lavorativa, tra cui la Costa Concordia e il terremoto nelle Marche, è stato il maltempo a Pordenone questa estate. “Colgo l’occasione per ringraziare mia moglie e i colleghi per questa bellissima giornata che porterò nel mio cuore”.

