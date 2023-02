Valanga di messaggi per il pediatra Citti: “Non me lo aspettavo. Grazie a tutti”

Sabato 25 febbraio sarà l'ultimo giorno di lavoro in via Settembrini per il pediatra Filippo Citti: "Sarà un giorno come tutti gli altri". Su Fb centinaia di messaggi di stima e affetto

“Filippo numero uno”; “dottore è stato un onore averti come medico”; “buona pensione Filippo”; “sei stato il mio pediatra e quello dei miei figli”; “pensione meritatissima”. E così via. Chissà se li avrà letti tutti, uno per uno, nei ritagli di tempo. Perché sono stati davvero tanti i messaggi per Filippo Citti. Una valanga di stima e affetto che ha lasciato a bocca aperta il pediatra: “Non mi aspettavo tanto affetto, sono sorpreso veramente. Grazie a tutti“. Messaggi scritti su Fb, 217 per l’esattezza solo quelli sotto all’articolo pubblicato sul social da QuiLivorno.it più i 192 che abbiamo contato sulla pagina Fb dello studio Accademia in via Settembrini dove Citti ha lo studio. E dove il professionista visiterà fino a sabato 25 febbraio, ultimo giorno di lavoro dopo più di 40 anni di servizio: “Sabato sarà un giorno normale, come tutti gli altri, aspettando il futuro”. Ricordiamo che dal lunedì 27 febbraio i pazienti del dottor Citti saranno presi in carico dalla dottoressa Giulia De Bernardo.

Condividi: