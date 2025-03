Valentino allo Show dei Record su Canale 5

Fermo immagine tratto dalla puntata del 30 marzo

Insieme alla tedesca Melanie Schmitt, il 34enne residente a Livorno ha partecipato alla semifinale del Torneo dei Titani andata in onda il 30 marzo che prevedeva il superamento di un percorso di forza e agilità. La coppia, pur senza cadere e senza penalità, non ha centrato la finale

Valentino De Vanna, originario di Erchie (BR) e residente a Livorno da circa 10 anni, ha partecipato allo Show dei Record di Jerry Scotti andando in onda nella puntata di domenica 30 marzo. Valentino in coppia con Melanie Schmitt, un’amica tedesca, ha partecipato alla semifinale del Torneo dei Titani che prevedeva il superamento di un percorso di forza e agilità in coppia e l’accesso alla finale del Torneo alla coppia più veloce nel completarlo. “E’ andata tutto sommato bene – spiega Valentino che ringraziamo per la disponibilità – Siamo riusciti a completare tutte e 4 le prove senza cadere e senza penalità. Sebbene il tempo non sia stato dei migliori per accedere alla finale, considerando che avevamo un solo tentativo a disposizione, siamo soddisfatti del risultato ottenuto. È stata una performance discreta, soprattutto considerando il livello altissimo degli altri atleti ninja, la loro esperienza e le strutture avanzate che hanno nelle loro nazioni. Un vantaggio che noi, purtroppo, non abbiamo”. Il 34enne pratica la disciplina dell’OCR (Obstacle Course Race) e, parallelamente, il Ninja Warrior. Ha iniziato circa 4-5 anni fa dopo aver praticato nuoto per molti anni. Nel tempo, grazie alla passione e a una preparazione atletica mirata, è riuscita a raggiungere traguardi significativi. “Sono entrato a far parte della rappresentativa italiana OCR, ottenendo risultati di rilievo come il primo posto nel campionato mondiale Ninja UNAA ad Orlando (USA) nella distanza di 3 km nel 2023. Ho anche partecipato due volte come finalista europeo e mondiale nella disciplina dei 100 mt sprint. In questa stessa distanza, ho vinto una medaglia d’argento nella staffetta 100 mt con la nazionale italiana. Nel dicembre scorso, sono stato selezionato per partecipare al Mondiale di Corse ad Ostacoli a Dubai, arrivando in finale nei 100 mt ostacoli. Attualmente, sono tra i migliori 8 atleti al mondo in questa distanza, nonostante l’età non più giovanissima. Sono anche campione italiano nei 100 mt e nella disciplina Ninja. Attualmente, sono già qualificato per i prossimi Europei di Lisbona e Mondiali in Svezia. Inoltre, la disciplina ad ostacoli, simile ai 100 mt OCR, sarà introdotta come quinta disciplina nel pentathlon moderno alle prossime Olimpiadi del 2028 a Los Angeles”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©