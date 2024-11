Valter e Daniele, i chirurghi delle auto d’epoca

"Ogni tanto capita di avere punti di vista differenti, ma alla fine ci confrontiamo e ci troviamo d'accordo. Ed è la cosa che conta di più" spiegano padre e figlio. La carrozzeria alla Rosa è un punto di riferimento a Livorno, in Italia e all'estero e Valter inoltre è stato uno dei fondatori del Topolino Club Livorno

Valter Granata, carrozziere specializzato nel restauro di auto d’epoca, ad andare in pensione non ci pensa proprio. “Ho cominciato da ragazzo nel 1967 alla carrozzeria Andreini – ricorda Valter, che ringraziamo per la disponibilità – e sono ancora qui. Le quattro ruote sono la mia più grande passione”. Tra i fondatori del Topolino Club Livorno nel 1980 tanto da avere la tessera numero 2 del club, Granata ha fatto di quella passione un lavoro diventando con la Epocar in via Martin Luther King, alla Rosa, un punto di riferimento a Livorno, in Italia e persino all’estero. “Seguiamo anche le riparazioni di auto tradizionali ma in fatto di auto d’epoca, sì, mi sento un po’ un chirurgo” spiega ricordando con piacere il titolo di un articolo pubblicato dal Corriere di Livorno nel 2008. “Ci occupiamo del restauro dalla a alla z, ovvero dalla tappezzeria al motore. Svolgo questa professione con grande passione, la stessa che da anni mi permette di fare quello che faccio stando, come si dice, attento al capello”. Ed è forse questo il motivo per cui vengono qui clienti dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania e dall’Austria. Una professione, quella di Valter, tramandata al figlio Daniele. “Ogni tanto capita di avere punti di vista differenti, ma alla fine ci confrontiamo e ci troviamo d’accordo. Ed è la cosa che conta di più” spiegano padre e figlio accanto ad una Fiat Topolino A del 1947 a due passi dall’ufficio vetrato. Più che un ufficio, a dire il vero, una mostra coloratissima e ricchissima di modellini. “I pezzi di ricambio? Li reperiamo, anche i più introvabili, tramite i mercatini sorprendendo talvolta il cliente stesso. E se non riusciamo a recuperare un lamierato siamo in grado di realizzarlo noi a mano. Infine, a restauro completato l’auto viene visionata dai tecnici per il rilascio del certificato di originalità Asi. Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Bizzarrini, Cisi Italia, auto inglesi sono solo alcuni dei modelli di cui ci occupiamo”.

