Vandali allo stand dei Cobas a Effetto Venezia

Nella notte ignoti si sono introdotti all'interno dello stand dei Cobas allestito in piazza del Luogo Pio a Livorno, devastandolo, portando via tutto il materiale rimasto al suo interno e urinando all'interno della struttura, in un gesto di ulteriore disprezzo

Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno dello stand dei Cobas allestito in piazza del Luogo Pio a Livorno, devastandolo, portando via tutto il materiale rimasto al suo interno e urinando all’interno della struttura, in un gesto di ulteriore disprezzo.

“Lo stand – si legge nel comunicato stampa inviato alle redazioni la mattina di domenica 2 agosto – è stato organizzato per promuovere iniziative di solidarietà internazionale e sensibilizzare la cittadinanza sulla drammatica situazione del popolo palestinese e del popolo cubano. Durante la manifestazione i Cobas hanno distribuito materiale informativo, magliette, gadget e la tradizionale acqua antifascista, incontrando numerosi cittadini interessati ai temi della pace, della solidarietà e dei diritti dei popoli. Il gesto compiuto nella notte rappresenta un grave atto vandalico che colpisce non solo un’organizzazione sindacale, ma anche la libertà di espressione e di partecipazione democratica. Distruggere uno spazio di confronto e di informazione, arrivando perfino a urinarvi all’interno, non cancellerà le idee che lo hanno animato”.

“I Cobas – si continua a leggere nella nota inviata alla stampa la mattina di domenica 2 agosto – condannano con fermezza quanto accaduto e confidano che le autorità competenti facciano piena luce sull’episodio, individuando i responsabili. Questa sera lo stand resterà aperto e sarà lasciato nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo trovato questa mattina. Non saranno intimidazioni o atti vandalici a fermare il nostro impegno. Continueremo a essere presenti nelle piazze, nei luoghi di lavoro e ovunque sia necessario difendere i diritti, la pace e la solidarietà tra i popoli”.

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