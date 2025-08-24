Vandali danneggiano la giostra per bambini disabili al Parco di Kyra
La denuncia arriva da Mario Bartoli: “Un gesto che riflette la mancanza di rispetto e i valori che questa società trasmette ai giovani”
Un episodio di inciviltà ha colpito il Parco di Kyra: la giostra per bambini disabili è stata danneggiata. Secondo quanto riportato da Mario Bartoli, la sera, al buio, alcuni ragazzi entrerebbero nel parco incuranti del valore simbolico e sociale della struttura, utilizzandola in maniera scorretta.
“Per piegare quella staffa – racconta Mario Bartoli – ci saranno seduti più ragazzi insieme. Purtroppo tutta questa mancanza di rispetto verso chi non ha la fortuna di camminare normalmente è ciò che la povertà di questa società trasmette ai giovani”.
Il gesto ha suscitato indignazione tra i cittadini e rappresenta un monito sull’importanza di educare al rispetto delle strutture pubbliche, in particolare quelle pensate per chi ha esigenze particolari. Le autorità competenti sono state informate e si attendono interventi per prevenire nuovi episodi di vandalismo.
