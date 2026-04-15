Vandali nelle sedi di Arcigay, Agedo e Anppia

E' il secondo episodio che si verifica al “villaggio delle associazioni” in via Terreni 4. "Difendere le sedi associative significa difendere la partecipazione, la libertà e l’impegno sociale"

Vandali in via Terreni, 4 dove hanno sede Arcigay Livorno, Agedo Livorno. “Esprimiamo forte preoccupazione – si legge in una nota diffusa dalle due associazioni che sottolineano come si tratti del secondo episodio dall’inizio dell’anno – Quanto accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza di spazi fondamentali per la vita sociale e civile della città”. L’effrazione ha coinvolto anche i locali di Anppia. “Le tre realtà rappresentano un punto di riferimento per la comunità. Difenderle significa difendere la partecipazione, la libertà e l’impegno sociale: è una responsabilità che riguarda tuttə” prosegue Arcigay che annuncia l’organizzazione di un incontro pubblico insieme alle realtà del “villaggio delle associazioni”, aperto alla cittadinanza e all’amministrazione comunale per individuare strategie utili a rafforzare la sicurezza di questi spazi. Nei mesi scorsi alcuni circoli Arci sono stati oggetto di furti.

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