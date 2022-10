Vandalizzata l’ambulanza della Misericordia di Montenero

Una delle ambulanze utilizzate per soccorrere i cittadini e prestare un servizio di fondamentale importanza ai livornesi è stata vandalizzata con delle scritte sulla portiera. Dalla sede della Confraternita è partita la denuncia contro ignoti

Purtroppo non è neanche la prima volta che accade. Questa volta però dalla sede della Confraternita della Misericordia di Montenero hanno detto basta. Una delle ambulanze utilizzate per soccorrere i cittadini e prestare un servizio di fondamentale importanza ai livornesi è stata vandalizzata con delle scritte sulla portiera, di cui una vergata con una chiave. “L’abbiamo trovata così nel parcheggio del cimitero di Montenero – spiega il vice governatore Stefano Bandini – Un episodio simile purtroppo era già accaduto altre volte e, in quei casi, avevamo deciso di chiudere un occhio catalogando il gesto come di poco conto. Adesso però, all’ennesimo atto di vandalismo, diciamo basta. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri“.

Adesso starà ai militari cercare di individuare l’autore dello spregevole gesto. Sulla fiancata si legge in malo modo e in una grammatica zoppicante una scritta che richiamerebbe al “parcheggiare meglio” il mezzo di primo soccorso della Misericordia di Montenero. L’episodio pone in essere la sempre più crescente esigenza di posti auto della Confraternita di Montenero, un’associazione sempre più in evoluzione e in crescita come numero di persone e mezzi tanto da necessitare maggior attenzione anche per quanto riguarda i posto auto dedicati che, alla luce del repentino svilupparsi dell’associazione, sembra ormai una priorità da non trascurare anche per le Istituzioni cittadine.

