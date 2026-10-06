Vandalizzate le seggioline del nuovo parco giochi

Silvia, la nonna che si è battuta per il parco a Castellaccio dal 2023: “Ho chiesto al Comune di installare le telecamere”. Le seggioline erano state preparate per una merenda

Un parco giochi atteso a lungo, finalmente diventato realtà, e che adesso si ritrova a fare i conti con i primi atti vandalici. È quanto accaduto al nuovo parco giochi del Castellaccio, al Belvedere “Bruno Domenici”, inaugurato lo scorso 25 giugno. L’area è stata realizzata con giochi inclusivi, altalene, giochi a molla, scivolo con arrampicata, canestro, panchine e altri arredi pensati per rendere il belvedere ancora più fruibile da bambini e famiglie. A raccontare quanto accaduto a QuiLivorno è Silvia, una nonna della zona che si è impegnata a lungo per ottenere la realizzazione del parco. Domenica pomeriggio aveva portato alcune seggioline per i bambini, in vista della merendina organizzata per domenica 11 ottobre, quando i più piccoli si ritroveranno insieme nell’area giochi. Questa mattina, andando a prendere la nipote allo scuolabus, Silvia ha fatto come sempre un sopralluogo per verificare che fosse tutto in ordine. E invece si è trovata davanti una scena ben diversa. “Ho trovato delle sedie volate sull’albero, una nel canestro e due rotte in frantumi. Le due altalene erano state attorcigliate su se stesse”, racconta la donna, che ringraziamo per la disponibilità. Silvia ha fotografato quanto accaduto La scoperta ha suscitato amarezza, anche perché il parco rappresenta il risultato di una richiesta portata avanti dai residenti per anni, in particolare da Silvia che nel 2023 era arrivata a promuovere una raccolta firme per portare la richiesta all’attenzione dell’amministrazione comunale. Ora la nonna chiede che l’area possa essere maggiormente tutelata. Dopo aver constatato i danni, ha contattato l’assessore Mirabelli e il sindaco, chiedendo di valutare l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

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