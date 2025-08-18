Vandalizzato il furgone per disabili, vacanza rovinata ad una famiglia

Il furgone della IN Associazione APS (ex Paraplegici Livorno), affidato a una famiglia con un bimbo gravemente disabile per una vacanza, è stato vandalizzato davanti al Comune. L’associazione lancia un appello: “Chi può aiutarci a sostituire il vetro ci contatti al 334-3617092, i costi li copriamo noi. Prima si risolve prima questa famiglia potrà godersi la vacanza"

di Giacomo Niccolini

“Non è tanto il danno economico, quanto la delusione per una famiglia che aveva programmato una piccola vacanza con il loro bimbo gravemente disabile. A loro avevamo affidato il nostro furgone attrezzato, pulito e sanificato, e adesso si ritrovano a dover rinunciare”.

È la denuncia amara che arriva da IN Associazione APS (la storica ex Paraplegici Livorno), dopo che la mattina di lunedì 18 agosto, tra le 10 e le 12, ignoti hanno mandato in frantumi il vetro di uno dei furgoni per il trasporto di persone con disabilità, parcheggiato proprio davanti al Comune di Livorno.

Il mezzo era stato messo a disposizione di una famiglia con tre figli, tra cui un bambino con una gravissima disabilità, per consentire loro di trascorrere alcuni giorni insieme, senza doversi dividere tra più auto. “Il nostro progetto – spiega Fabrzio Torsi, presidente dell’Associazione – è sempre stato quello di permettere alle famiglie di restare unite, anche davanti a un evento invalidante. È così che si può andare a un matrimonio, a una festa, in vacanza tutti insieme. Questo era uno dei nostri furgoni più belli, dotato di sollevatore laterale per la carrozzina. Vederlo colpito da qualche schifoso ci amareggia: non è il cuore amaranto della nostra città”.

Il presidente dell’associazione ha già sporto denuncia e avvisato il sindaco, che si è detto “amareggiato e dispiaciuto”. Si valuterà la possibilità di risalire ai responsabili tramite le telecamere di sorveglianza della zona.

Intanto, dall’associazione parte un appello: “Se c’è qualcuno che ha un vetro per uno Sprinter grigio e può sostituirlo subito, ci contatti a questo numero 334-3617092. Pagheremo noi l’intervento, l’importante è ridare il prima possibile il mezzo alla famiglia per permettere loro di partire”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©