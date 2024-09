Vanessa ammessa alla prestigiosa Ecole de Danse contemporaine de Paris

Foto inviata dalla famiglia

"Quando vediamo spiccare in volo allievi storici il cuore batte forte forte. Orgogliosi e fieri di lei". La scuola di danza per Vanessa è stata la sua seconda casa fin dall'età di 3 anni e oggi che ne ha 20 ha deciso di mettersi in gioco facendo alcune audizioni. Alla fine, tra alcuni sì e altri no, è arrivata la risposta da Parigi dove rimarrà per tre anni

Ammessa alla prestigiosa Ecole de Danse contemporaine de Paris. La livornese Vanessa Lumetta volerà a Parigi, il suo sogno fin da bambina si sta realizzando. All’età di 3 anni e mezzo ha iniziato a fare danza alla scuola di danza Eden e negli anni la scuola è diventata la sua seconda casa. Qui è cresciuta imparando non solo a ballare, ma che ci vuole sacrificio e costanza per ottenere risultati e soddisfazioni. All’età di 20 anni ha deciso di mettersi in gioco svolgendo alcune audizioni e alla fine tra alcuni sì e altri no è arrivata la risposta da Parigi. Partirà a breve per la capitale francese e starà lì per tre anni. “Quando la sua insegnante Elena Turchi – spiega la mamma di Vanessa, Bianca, che ringraziamo per la disponibilità – ha saputo della bella notizia ha voluto lasciare questo messaggio: “Quando vediamo spiccare in volo allievi storici il cuore batte forte forte. Nonostante le varie difficoltà della vita Vanessa ci regala un’emozione incredibile che ci rende orgogliosi e fieri di lei. Ti abbiamo vista crescere in questi anni e non c’è soddisfazione più grande! La scuola di Danza Eden ci sarà sempre per te. Avanti tutta ballerina. Le tue maestre e tutta la Scuola di Danza Eden”. “Anche noi – prosegue la madre – insieme alla sua famiglia e al suo fratellino Michele le facciamo i nostri più sinceri auguri e complimenti. La tua famiglia ti aspetta a braccia aperte e non solo. Vola a Parigi e conquista il mondo”.

