Variante, Anas al sindaco: “Rallentamento imposto esclusivamente dal meteo”

Foto inviate da Anas che ringraziamo per la disponibilità

Nel confermare che il cantiere sarà ultimato entro la prossima settimana (domenica 26 novembre), Anas precisa che "i lavori richiedono tempi più lunghi delle semplici asfaltature e procedono con il massimo sforzo possibile grazie all’elevata professionalità dei tecnici e delle maestranze impiegate" e che "l'intervento riguarderà entrambe le carreggiate della Variante dal km 310 al km 316 per un importo complessivo di 3,6 milioni. Nell'altra carreggiata inizieranno dopo la sospensione invernale"

In merito all’articolo pubblicato da QuiLivorno.it intitolato Lavori in Variante, il sindaco: “Riaprire il prima possible, Anas precisa che “i lavori attualmente in corso sulla strada statale 1 “Aurelia” riguardano interventi di riqualificazione profonda che richiedono tempi più lunghi delle semplici asfaltature ma innalzeranno i livelli di sicurezza per gli utenti di questa importantissima arteria stradale con un investimento di 3,6 milioni di euro. I lavori procedono con il massimo impegno e professionalità ma hanno subito un rallentamento imposto esclusivamente dalle (evidenti e tristemente note) condizioni meteo sfavorevoli delle scorse settimane. La programmazione dei cantieri è stata pianificata da Anas per contenere al minimo i disagi, evitando il periodo dell’esodo estivo e il Comune di Livorno è stato costantemente informato. Nello specifico, gli interventi riguardano il risanamento profondo della pavimentazione compreso il rifacimento delle fondazioni stradali (fino a 60 cm di profondità) e la realizzazione di asfalto drenante, oltre alla sistemazione delle opere idrauliche e al rifacimento della segnaletica: si tratta quindi di interventi di riqualificazione totale del corpo stradale che richiedono tempi tecnici abbastanza lunghi ma restituiscono un’infrastruttura radicalmente rinnovata e consentiranno di innalzare notevolmente il livello di sicurezza e comfort di guida su questo tratto nonché di prolungare nel tempo la durata delle opere. L’investimento di 3,6 milioni di euro che riguarda la variante di Livorno rientra peraltro in un più ampio programma di riqualificazione dell’Aurelia che prevede altri importanti interventi nel territorio comunale, come il risanamento strutturale del ponte Calignaia, in fase di ultimazione. Anas precisa inoltre che i lavori procedono con il massimo sforzo possibile, grazie all’elevata professionalità dei tecnici e delle maestranze impiegate, ma – come facilmente intuibile – le piogge registrate nelle scorse settimane hanno imposto la sospensione delle attività che, se fossero state eseguite in tali condizioni, non si sarebbero svolte a regola d’arte. I lavori riguarderanno entrambe le carreggiate della Variante di Livorno dal km 310 al km 316, arteria di primaria importanza sia locale che nazionale. Per contenere i disagi, viene eseguito un singolo tratto alla volta, a partire appunto dal cantiere attuale che sarà ultimato entro la prossima settimana. A seguire sarà riaperta la rampa dello svincolo e, dopo la sospensione invernale, si procederà sui tratti successivi. Infine, va osservato che Anas, proprio per la consapevolezza dell’elevato impatto dei lavori sulla circolazione stradale, ha programmato l’avvio dei cantieri dopo l’esodo estivo e suddiviso l’intero intervento in tratti più brevi, con lo scopo di minimizzare gli inevitabili disagi al traffico. Il Comune di Livorno è stato informato con nota del 30 giugno e successiva nota del 4 ottobre”.

Condividi: