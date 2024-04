Vasco era alla spiaggia dei Calloni a Quercianella

Nella foto grande una immagine della storia pubblicata dalla rock star, nel riquadro la foto della spiaggia inviataci da Marta

Dalla storia pubblicata su Facebook e Instagram, nel pomeriggio del 7 aprile, come abbiamo scritto nel nostro post ieri sera “era difficile capire dove si trovasse” Vasco Rossi. “Saluti da Livorno” e niente più. Vi era solo un indizio: un muretto ripreso ad inizio storia. Ebbene stamattina, grazie a Marta che ringraziamo per la disponibilità, siamo in grado di “svelarvi” dove si trovava la rock star: ovvero a Quercianella. Per l’esattezza alla spiaggia dei Calloni, via dei Macchiaioli.

