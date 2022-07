Veicoli abbandonati: 43 mezzi rimossi

In poco tempo rimossi ben 43 veicoli e motoveicoli a Shangai, in zona stazione a Salviano e al Picchianti. Un intervento che continuerà anche nei prossimi mesi e che contribuisce a restituire spazi e dignità ai luoghi dell’abitare

“Una delle forme più fastidiose e insopportabili di degrado in alcune strade cittadine o in blocchi di edilizia residenziale è quella dell’abbandono di auto o scooter. Mezzi, vandalizzati, distrutti che diventano ricettacolo per ogni tipo di sporcizia e nascondiglio per attività illecite”.

A parlare, o meglio, a scrivere e a pubblicare le foto che mettiamo in pagina, è il primo cittadino Luca Salvetti dalla propria pagina Facebook.

“La rimozione da parte delle autorità è complicatissima a causa di un iter normativo lento e farraginoso, che ha portato in passato a perdere di vista luoghi o casi su cui intervenire. Questa amministrazione – continua il sindaco – ha messo insieme invece un procedimento puntuale che, non lasciando niente al caso, ha portato in poco tempo alla rimozione di ben 43 veicoli e motoveicoli a Shangai, in zona stazione a Salviano e al Picchianti. Un intervento che continuerà anche nei prossimi mesi e che contribuisce a restituire spazi e dignità ai luoghi dell’abitare”.

