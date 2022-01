Veloce e ristretto tuffo di Capodanno degli Amici del Mare

Alcuni componenti del gruppo degli “Amici del Mare“, si legge in un comunicato dell’associazione, per rispettare le limitazioni imposte dalla pandemia, invece di organizzare l’ormai tradizionale Tuffo di Capodanno che viene effettuato da oltre 40 anni, si sono incontrati sulla spiaggia dei Tre Ponti in numero ristretto e, d’accordo, hanno effettuato un veloce tuffo senza nessuna forma di spettacolarizzazione (ma solo per continuare la tradizione) alla presenza di quelle poche persone che avevano deciso di fare una passeggiata sul mare. Dopo, solo foto ricordo ed un brindisi per augurarsi un felice (lo speriamo davvero tutti!) anno nuovo.