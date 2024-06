Vendita abusiva di pesce davanti ai Quattro Mori, multe e sequestro

Operazione congiunta di guardia costiera, Asl e polizia municipale. Parte dei prodotti è stata successivamente donata in beneficenza alla Caritas. Come si legge nel comunicato, sotto la lente d’ingrandimento delle autorità l’area in cui avviene quotidianamente la vendita diretta del pescato in Darsena Vecchia per individuare gli abusivi tra i pescatori professionali regolarmente autorizzati. Due le persone identificate e sanzionate per un totale di 13.000 euro

Sotto la lente d’ingrandimento l’area in cui avviene quotidianamente la vendita diretta del pescato in Darsena Vecchia, nel porto di Livorno, proprio davanti ai Quattro Mori. Dopo una mirata attività di osservazione nei giorni scorsi i militari della Guardia costiera di Livorno, insieme alla polizia municipale e ai tecnici della prevenzione della Usl, come si legge in una nota stampa congiunta inviata alle redazioni venerdì 28 giugno, hanno eseguito una operazione finalizzata al contrasto di uno dei fenomeni maggiormente impattanti sulla filiera ittica e sulla salute del consumatore: parliamo del cosiddetto fenomeno dell’ “abusivismo”. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di intercettare e stanare gli abusivi che, camuffandosi tra i pescatori professionali regolarmente autorizzati, vendono sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere all’ignaro consumatore che trattasi di pesce appena pescato dai pescherecci locali nei mari della Toscana. L’attività di vendita di prodotto ittico da parte di operatori privi delle previste autorizzazioni commerciali e sanitarie, prosegue il comunicato stampa congiunto, impedisce che siano garantite la provenienza e la corretta conservazione del prodotto e, di conseguenza, espone l’acquirente a frodi e potenziali rischi, oltre che generare danni economici agli onesti operatori locali che offrono prezzi al dettaglio necessariamente superiori a quelli proposti dagli abusivi. Due le persone identificate, di cui una risultato essere irregolare sul territorio nazionale, e sanzionate per un totale di 13.000 euro; sequestrato il pescato esposto abusivamente per la vendita. Parte dei prodotti, previa valutazione di idoneità al consumo umano da parte dell’Autorità sanitaria anch’essa intervenuta sul posto, è stata successivamente donata in beneficenza alla Caritas.

I controlli congiunti continueranno ed essere incisivi e periodici – riferiscono le Autorità intervenute – per arginare il rischio di infiltrazioni di soggetti illegali e per vigilare sulla corretta esecuzione della vendita diretta ad opera dei pescatori professionali. Il messaggio è quello di mettere in guardia i consumatori e sensibilizzarli a diffidare dalla vendita abusiva di prodotti ittici perpetrata da soggetti non autorizzati che non offrono alcuna garanzia di salubrità del pesce esposto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©