Vendita abusiva di pesce, multa di 5.000 € e 60 kg di pescato sequestrato

Blitz di Capitaneria e polizia municipale nell'area della Darsena Vecchia per il contrasto all’attività di commercio dei prodotti della pesca da parte dei cosiddetti abusivi che, camuffandosi tra i pescatori professionali, vendono sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere all’ignaro consumatore che trattasi di pesce appena pescato a Livorno dai pescherecci locali. Nascoste sottobanco in mezzo ai contenitori decine di esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus) allo stato giovanile di 25 cm e quindi al di sotto dei 115 cm previsti dalla normativa. Parte dei prodotti, previa valutazione di idoneità al consumo umano, è stata donata in beneficenza alla Caritas

Ancora alto, si legge in un comunicato stampa del 19 agosto, il livello di attenzione posto dalla Guardia costiera e dalla Polizia Municipale nell’area dedicata alla vendita diretta del pescato nella Darsena Vecchia del porto, in zona Quattro Mori.

Mercoledì mattina, prosegue la nota stampa, è stato fatto un nuovo blitz per il contrasto dell’attività di commercio dei prodotti della pesca da parte dei cosiddetti abusivi che, camuffandosi tra i pescatori professionali, vendono sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere all’ignaro consumatore che trattasi di pesce appena pescato a Livorno dai pescherecci locali.

Al momento del controllo è stato identificato un soggetto di nazionalità straniera che è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro oltre al sequestro di circa 60 Kg di pescato esposto abusivamente per la vendita.

Ma non è tutto. Nascoste sottobanco in mezzo ai contenitori, si legge ancora nella nota stampa, sono state rinvenute decine di esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus) allo stato giovanile della lunghezza media di 25 cm e quindi al di sotto dei 115 cm previsti dalla normativa in vigore ai fini della riproduzione e la salvaguardia di questa specie. Tutti i tonnetti sono stati sequestrati.

Parte dei prodotti, previa valutazione di idoneità al consumo umano da parte dell’Autorità sanitaria – anch’essa intervenuta sul posto – è stata successivamente donata in beneficenza alla Caritas. La Guardia Costiera rinnova il messaggio ai consumatori a diffidare dalla vendita abusiva di prodotti ittici effettuata da soggetti non autorizzati che non offrono alcuna garanzia di salubrità del pesce esposto.

