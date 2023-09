Venduto il Caffè Duomo, la famiglia Cucchiara apre alle Officine Storiche

Da sinistra Nicolo Cucchiara insieme al padre Nino e allo zio Nicolò davanti al nuovo locale Pan di Nino; il Caffè Duomo e il cartello di saluto di arrivederci della famiglia Cucchiara che ringraziamo per la disponibilità nella realizzazione di questo articolo

"Ringraziamo sinceramente tutta la clientela che ci ha supportato in questi anni, turisti compresi nei quali crediamo. E' stata una scelta aziendale". Il Caffè Duomo è stato venduto ad una famiglia del Nord Italia che lo riaprira a breve. La famiglia Cucchiara, commercianti dal 1978, ha aperto Pan di Nino a Porta a Mare

“Ringraziamo sinceramente tutti la clientela che ci ha supportato in questi anni, turisti compresi nei quali crediamo. Insieme pensiamo di aver sviluppato un bel lavoro anche, nonostante le difficoltà, durante il covid. Per scelta aziendale abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura professionale”. A parlare a nome della famiglia Cucchiara, che ringraziamo per la disponibilità, è Nicolò senjor da Pan di Nino, la nuova attività della famiglia nelle Officine Storiche di Porta a Mare avviata dopo 17 anni di Caffè Duomo in via Cairoli. “Il bar è stato venduto una famiglia del Nord Italia che a breve lo riaprirà”. Una famiglia, quella dei Cucchiara, di generazioni di commercianti dal 1978, da quando hanno aperto la baracchina Cucchiara sul viale Italia fino al 1997; per poi proseguire con la gelateria pasticceria La Loggia sul mare dal 1999 al 2006 a Tirrenia e quindi il Caffè Duomo dal 2007 ad oggi con l’apertura nelle Officine Storiche dove a prendere in mano il locale è stato Nicolò junior insieme allo zio Nicolò e al padre Nino. “Un’apertura che ci sta dando già delle belle soddisfazioni e che proprio in virtù del fatto che crediamo nel turismo abbiamo deciso di fare qui a Porta a Mare. In onore della nostra storia abbiamo realizzato la schiacciata Der mi’ nonno 1978”.

