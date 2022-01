Venerdì 14 sciopero sindacale lavoratori Aamps

Aamps informa che, a seguito dello sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel per l’intera giornata di venerdì 14 gennaio, i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti

Aamps informa che a seguito dello sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel per l’intera giornata di venerdì 14 gennaio 2022, i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti. Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disservizi che potranno verificarsi.

Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266 (da rete fissa), 0586/416.350 (da rete mobile), [email protected], facebook/twitter/mobile app (“Aamps Livorno”).