Venerdì 25 allerta arancione

L'allerta, come scrive il governatore Giani sulla sua pagina Facebook ufficiale, è prevista "per tutta la giornata" di venerdì 25 ottobre. Ancora in attesa per gli eventuali provvedimenti di chiusura correlati che verranno comunicati dal Comune nelle prossime ore

Scatta l’allerta meteo di color arancione per la zona A6, di cui fa parte anche il Comune di Livorno, per rischio idrogeologico e forti temporali. Questo quanto emerge dal bollettino emesso intorno alle 13 dalla Protezione civile della Regione Toscana come si può vedere dalla grafica pubblicata in pagina. Domani, venerdì 25 ottobre, previste precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione.

Seguono aggiornamenti

