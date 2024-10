Domani lezioni sospese per allerta arancione

A seguito dell'allerta arancione in vigore per tutta la giornata di domani è stata disposta la sospensione (restano aperte le segreterie) delle attività didattiche e educative in ogni scuola di ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati

A seguito dell’allerta arancione, per domani 25 ottobre è stata disposta poco fa la sospensione (restano aperte le segreterie) delle attività didattiche e educative in ogni scuola di ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. Inoltre è stata disposta la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei musei comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e del canile comunale. L’allerta arancione è stata diramata per rischio idrogeologico e forti temporali, interessa anche la zona A6 di cui fa parte il Comune di Livorno, e sarà in vigore per tutta la giornata di domani come ha scritto il presidente Giani su Fb. Previste precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione.

