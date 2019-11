Venerdì 8 scuole chiuse a Livorno e Colle per allerta arancione

Lo stato di allerta è valido dalla mezzanotte di venerdì 8 novembre fino alle 13 dello stesso giorno. Chiusi anche parchi e cimiteri

Allerta meteo arancione per forti temporali e conseguentemente scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di venerdì 8 novembre sia a Livorno che a Collesalvetti (foto Mura). Lo hanno deciso i sindaci Luca Salvetti e Adelio Antolini in seguito alla diramazione dello stato di allerta emanato dalla sala operativa della protezione civile e valido dalla mezzanotte di venerdì 8 novembre 2019 alle 13 dello stesso giorno.

Sono previste – è scritto nell’avviso – piogge e locali temporali sulle zone nord occidentali e sulla costa, in estensione durante la notte a tutta la Regione. I fenomeni saranno più frequenti e localmente persistenti sulla costa e sulle zone nord occidentali nella notte e in mattinata, mentre al pomeriggio si trasferiranno sul centro su della Regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali.

La Protezione Civile avviserà la cittadinanza tramite Alert System.

La Protezione Civile invita la popolazione a limitare gli spostamenti il più possibile tra la serata di giovedì 7 e la tarda mattina di venerdì 8 novembre.

Già mobilitate le squadre addette alla vigilanza della situazione di corsi d’acqua e strade per disporre eventuali chiusure.

In campo anche i tecnici reperibili e la squadra dei geologi comunali. E’ stato già allertato il volontariato di protezione civile così come le aziende che erogano servizi (Asa, Enel, ecc).