Venerdì il funerale di Denny alle Sorgenti

Nella foto il sorriso e la gioia di Denny Magina

La salma è stata trasferita dalla Svs da Medicina Legale a Pisa, dove si è svolta l'autopsia, al cimitero dei Lupi. Da qui partirà il corteo funebre venerdì 2 settembre alle 16 in direzione della Chiesa di San Pio X in via delle Sorgenti 159 dove, alle 16,30, verrà celebrata la funzione funebre

Un grande, immenso e ultimo abbraccio. È questo quello che avverrà venerdì alle 16,30 nella chiesa di San Pio X in via delle Sorgenti, 159 quando si celebrerà il funerale di Denny Magina, il giovane livornese morto in circostanze ancora tutte da chiarire precipitando da un condominio in via Giordano Bruno nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto. È stato quindi dato il nulla osta dalla procura alla famiglia proprio in queste ore per poter far celebrare le esequie del ragazzo che saranno organizzate dalla Svs.

A dare la notizia è lo stesso gruppo Facebook “Giustizia per Denny” che tramite un’amministratrice ha dato a tutti appuntamento per il 2 settembre per l’ultimo “ciao” a Denny la cui salma è stata trasferita, nelle scorse ore, da Medicina Legale di Pisa alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi dove, a partire dalla mattina di giovedì 1°settembre, sarà a disposizione dei saluti di familiari e amici.

Da qui alle 16 di venerdì 2 settembre partirà il corteo funebre in direzione di San Pio X dove alle 16,30 inizierà la funzione religiosa.

Intanto in città non si ferma l’ondata di amore per questo ragazzo e la voglia di giustizia chiesta a gran voce dai tantissimi amici e dalle persone che volevano bene o conoscevano Denny.

Condividi: