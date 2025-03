Venezia, Pontino, Stazione, Porta a Terra, La Cigna, Antignano, Banditella: 41 nuove sanzioni

Aamps/Retiambiente attiva su tutto il territorio comunale a supporto della Polizia Municipale in collaborazione con i Consigli di Zona e il servizio SegnalaLI

Sono 41 le utenze, tra domestiche e non domestiche, che nei giorni scorsi sono state individuate dagli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti, averli abbandonati o non differenziati correttamente. Gli ultimi controlli, con sanzioni annesse, sono stati effettuati giovedì 20 marzo in piazza della Repubblica dopo che alcuni cittadini avevano rappresentato al servizio SegnalaLI del Comune di Livorno l’opportunità di intervenire con un presidio in prossimità di uno stabile dove da alcuni giorni era diventata una consuetudine lasciare sul marciapiede sacchi con rifiuti indifferenziati senza che vi fosse cura di rispettare i giorni-orari di esposizione del materiale.

In generale, i controlli sono stati effettuati nei quartieri: Venezia, Pontino, Stazione, Porta a Terra, La Cigna, Antignano, Centro nelle seguenti strade: via Carraia, via della Venezia, piazza dei Domenicani, scali Finocchietti, scali delle Cantine, via San Luigi, via Fattori, via Firenze, via dei Condotti Vecchi, piazza del Castello, via Nenni, via Sommati, via Borsi, via Gamerra, via del Corona. Concretizzate anche azioni di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti a favore di numerosi esercizi commerciali intervenendo in sinergia con i rappresentanti dei Consigli di Zona. Le operazioni sono state realizzate con il coordinamento dell’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Livorno, in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, anche per l’eventuale avvio delle indagini della Polizia Municipale che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook e instagram “Aamps Livorno”.

