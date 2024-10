Venezia, San Jacopo, Banditella, Ardenza e Picchianti: nuove sanzioni degli Ispettori ambientali

Foto inviata da Aamps insieme al comunicato stampa

Sono 28 le utenze individuate negli ultimi giorni dagli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente non risultate in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Sono 28 le utenze individuate negli ultimi giorni dagli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente non risultate in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Nello specifico sono stati registrati conferimenti non corretti di materiali vari ai contenitori stradali, mancate differenziazioni dei rifiuti ma anche abbandoni di sacchi poi segnalati alla Polizia Municipale per l’avvio delle indagini che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Questa volta le attività si sono concentrate nelle aree: Porta a Mare, San Jacopo, Banditella, Venezia, Centro, Picchianti e Ardenza nelle seguenti strade: Via Lega, Via Sommati,Via Provenzal, Via Traversa, Via Grande, Via Pieroni, Via delle Galere, Via Mayer, Via Buontalenti, Via Provinciale Pisana, Via Salvatore Orlando, Via Edda Fagni, Via Montebello, Piazza Matteotti, Via Ricci e Via Galimberti. Si precisa che gli Ispettori Ambientali hanno concentrato parte dell’attività anche in azioni di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti in prossimità di locali particolarmente frequentati dai giovani in area Porta a Mare, dopo che alcuni residenti avevano individuato e segnalato situazioni non decorose nella zona causate soprattutto da abbandoni in strada di piccoli rifiuti, cartacce e brick in primis, derivanti dal consumo take away. Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]. Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”. A tal proposito si ricorda che gli Ispettori Ambientali possono essere contattati anche per interventi in loco di sensibilizzazione ed educazione al corretto conferimento dei rifiuti di interesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

