Vent’anni dopo la maturità, la 5A Linguistico del Cecioni si ritrova: “È stato subito 2006”

La rimpatriata della classe diplomata nel 2006 si è svolta al ristorante Vizi e Virtù, nello stesso luogo dell'ultima cena prima della maturità. Presenti quasi tutti gli ex compagni, con una videochiamata a chi oggi vive a Londra e in Germania. Un pensiero speciale anche per i professori che hanno lasciato il segno

Vent’anni esatti dalla maturità, vent’anni dall’ultima campanella e dagli esami, ma l’emozione è rimasta la stessa. La 5A LN del Liceo Cecioni, indirizzo linguistico, diplomata nel 2006, si è ritrovata nella serata di ieri per una rimpatriata carica di ricordi, sorrisi e affetto.

La scelta del luogo non è stata casuale: gli ex studenti hanno deciso di ritrovarsi nel “giardino” del ristorante Vizi e Virtù, lo stesso posto dove, nel luglio del 2006, si svolse l’ultima cena della classe prima della conclusione degli esami di maturità. “Peccato non avere una foto di gruppo di quel tempo”, raccontano con un pizzico di nostalgia.

Alla serata erano presenti quasi tutti i compagni di classe. Hanno dovuto rinunciare soltanto coloro che oggi vivono fuori Livorno o addirittura all’estero. La distanza, però, non ha impedito di condividere il momento: grazie a una videochiamata hanno partecipato simbolicamente anche Stefano Sarsale, collegato da Londra, e la professoressa Maria Cerboni, dalla Germania.

Alla rimpatriata hanno preso parte Linda Cozzolini, Camilla Gamucci, Camilla Carli, Giulia Gambacciani, Alessia Gambini, Caterina Regoli, Barbara Dragoti, Irene Jurinovich, Giulia Nosiglia, Ilenia Giuliani, Andrea Lenti e Francesco Tenerello. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle organizzatrici Linda Cozzolini e Camilla Gamucci, che gli ex compagni hanno voluto complimentarsi per aver reso possibile questo incontro.

Non è mancato il ricordo dei professori del cuore, con una menzione speciale per la professoressa Daniela Rossi, la professoressa Paola Bencini, la professoressa Lucy Nuzzo, la professoressa Rosati e il professor Victor Marinari.

“È stata una serata veramente molto piacevole, bellissima, sentita ed emozionante, tra ricordi, chiacchiere e tante tante risate: appena ci siamo rivisti è stato subito 2006!“, raccontano gli ex studenti. E, prima di salutarsi, è arrivata anche una promessa condivisa da tutti: non aspettare altri vent’anni per ritrovarsi di nuovo.

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