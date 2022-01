Venti palme donate alla città

Le palme verranno piantate a partire da venerdì 14 nello spazio destinato a verde di fronte al Palazzo del Portuale, luogo concordato con il Comune di Livorno

Mediagallery

In occasione dei suoi 20 anni, il Rotary Club Livorno Mascagni donerà alla città venti palme (foto tratta dal sito del Comune), tante quanti sono appunto gli anni dell’organizzazione livornese. Il luogo dove verranno piantate 6 Washingtonia Filifera, 14 Chamerops Humilis e alcuni arbusti di Pandanus, è piazza del Pamiglione: un punto nevralgico della città davanti alla Fortezza Vecchia, al porto, ai pescherecci e di fronte al Palazzo dei Portuali. La donazione sarà ufficializzata sabato 15 gennaio alle 14.30 (data in cui il club festeggia la propria nascita, avvenuta il 15 gennaio 2001), nel corso di una cerimonia che si svolgerà in piazza del Pamiglione, e alla quale sarà presente, per il Comune di Livorno, l’assessora all’Urbanistica e Verde Silvia Viviani. Interverranno alla cerimonia il presidente del Rotary Club Livorno Mascagni Vito Vannucci e l’Ammiraglio Flavio Biaggi, Comandante dell’Accademia Navale.

“Ringraziamo il Rotary Mascagni – dichiara l’assessora Silvia Viviani – per l’impegno verso la città che queste 20 palme testimoniano e rilanciano verso il futuro. Questa donazione oltre ad arricchire il patrimonio verde cittadino dà un contributo al decoro urbano”.

“A nome del Rotary Mascagni – dice il presidente Vito Vannucci – ringrazio il Comune di Livorno per aver condiviso con noi l’iniziativa. Un ringraziamento davvero speciale va anche alle due socie Adriana Corsi e Sveva Francesconi che moltissimo si sono spese per poter rendere concreta la realizzazione del progetto.”

Le palme verranno piantate a partire da venerdì 14 nello spazio destinato a verde di fronte al Palazzo del Portuale, luogo concordato con il Comune di Livorno.