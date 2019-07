Ventunenne scomparso da giorni. L’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”

Chiunque lo avvistasse contatti i seguenti numeri: 328-37.19.610 oppure 339-43.17.310

Mediagallery

Ore e giorni di apprensione senza avere sue notizie. In tanti si stanno mobilitando sui social e con il passaparola per cercare di rintracciarlo. Si chiama Ionut Bogatu, 21 anni è alto circa un metro e 90 centimetri, ed uscito di casa domenica 14 luglio verso le 22.

Il giovane abita con la mamma Cerasela Corpaci qui a Livorno. Da quel momento nessuno ha avuto più notizie del 21enne che risulta di fatto scomparso nel nulla da giorni. Ionut Bogatu non ha con sé il cellulare, né uno zaino né un mezzo di locomozione come auto o scooter. E’ uscito di casa senza niente addosso se non con il solo portafoglio.

L’appello accorato per ritrovare il figlio della signora Cerasela è arrivato fino alla nostra redazione. “Aiutateci a ritrovare Ionut – ha detto la mamma contattata al telefono da QuiLivorno.it – La speranza è che tutto si risolva nel miglior modo possibile e il prima possibile. Chiunque lo veda non esiti a contattarci. Ringrazio tutti per la collaborazione”.

La donna ha già fatto denuncia alla polizia per la scomparsa del figlio.

Chiunque avvistasse Ionut Bogatu (nella foto) o avesse delle notizie riguardanti il giovane contatti i seguenti numeri: 328-37.19.610 (Cerasela Corpaci, madre di Ionut) oppure 339-43.17.310 (Rossana Sposaro, amica di famiglia).