Veronica vince un mese di lavoro in una libreria Waterstones in Inghilterra

La livornese classe ‘95, da oltre 16mila follower su Instagram, ha vinto una borsa di lavoro dedicata alla memoria dell’editore Nick Perren per un impiego di 1 mese in una delle maggiori catene di librerie britanniche: "Quando mi hanno telefonato ho pianto, sono entusiasta"

di Giulia Bellaveglia

Un mese di lavoro in una libreria Waterstones – una delle maggiori catene britanniche – a scelta in Inghilterra. È questo quanto Veronica Tati, livornese classe ‘95, ex libraia e attualmente consulente per librai, è riuscita a conquistare grazie ad una borsa di lavoro dedicata alla memoria dell’editore Nick Perren, scomparso nel 2016, e messa in palio dalla Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri. “Quando la segretaria mi ha chiamato per dirmelo non ci volevo credere – racconta – Ero dentro ad un negozio e sono uscita di corsa scoppiando in lacrime. Ho chiamato subito mamma, nonna e la mia migliore amica per comunicare la notizia”. La domanda di partecipazione risale ormai a qualche anno fa. “Nel 2019 ho partecipato ad un seminario di perfezionamento in cui ci venne offerta la possibilità di compilare un format per partecipare a questo concorso. Ormai non ci pensavo più, è stata una notizia del tutto inaspettata”. La decisione riguardo il luogo lavorativo è ancora in divenire. “A marzo farò un viaggio a Londra, spulcerò tutte le librerie, anche quelle meno popolate, più di quartiere, più nascoste. Cosa mi aspetto di imparare? Forse riuscire a conoscere meglio una realtà che in campo editoriale si differenzia dalla nostra e anche conoscere nuovi autori o traduttori. In ogni caso sono sicura che sarà una bellissima esperienza”. Dopo circa 7 anni come libraia, quella da consulente per librai è una strada intrapresa grazie al suo account Instagram @nicabooks, che vanta oltre 16mila follower, e anche per merito di una decisione molto coraggiosa: rinunciare ad un contratto a tempo pieno ed indeterminato. “Quando lavoravo in libreria uscivo da lì e non parlavo d’altro. Anche fuori continuavo a concentrarmi su come poterla migliore, su quali problemi ci fossero e come poterli risolvere. Oltre a questo il mio impiego era a tempo pieno e fuori città, tornavo a casa sempre a mezzanotte, per ripartire prestissimo la mattina, con momenti liberi praticamente inesistenti. Ammetto che la scelta non sia stata semplice, ma l’ho fatta con cognizione di causa perché la pagina era conosciuta, aveva davvero preso piede e sempre più persone mi chiedevano consigli”. Tante le richieste che la giovane livornese riceve. “Il servizio più gettonato è quello dedicato a chi ancora non è un libraio e magari vuole sapere come compilare un curriculum per quel settore. Poi, ci sono quelli più specifici dedicati a chi è già libraio e ha bisogno di qualche consiglio per migliorare i propri spazi”.

