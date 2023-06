Verugi succede a Cagidiaco alla guida del Rotary Club Mascagni

La nuova presidente Verugi ha quindi presentato il nuovo consiglio direttivo che è composto da Giovanni Ghio Rondanina (vice presidente), Filiberto Bitossi (segretario), Antonio D'Alesio (prefetto), Giorgio Costella (tesoriere), Maria Crysanti Cagidiaco (past president), Renato Barconi (presidente incoming), Elvis Felici, Stefano Mencarelli, Michele Chelini, Francesco Gandolfo, Fabrizio Martignetti (consiglieri)

Con la fine del mese di giugno, arriva puntuale il momento del passaggio di consegne dei Rotary Club e anche a Livorno – in una splendida serata andata in scena allo Yacht Club – si è celebrato in un clima festoso ed emozionato la fine del mandato 2022-23 dei dirigenti del Rotary Club Mascagni e conseguentemente il rinnovo delle cariche per il presidente, il consiglio direttivo ed i presidenti delle varie commissioni.

Nel Rotary Livorno “Mascagni”, il club service intitolato al grandissimo compositore livornese, la dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco, nota e apprezzata odontoiatra, ha passato il collare – simbolo della presidenza rotariana con incisi i nomi di tutti i predecessori – sulle spalle della dottoressa Annalisa Verugi, stimata dirigente bancario.

Nel corso della serata, la presidente uscente ha voluto ricordare, anche attraverso un video, i numerosi interventi realizzati dal Club durante l’anno che hanno avuto l’obiettivo di sostenere i giovani, di rafforzare e diffondere la cultura a Livorno e le attività di aiuto concreto a sostegno di alcune associazioni cittadine.

“Abbiamo portato avanti con il massimo impegno le idee e i valori del Rotary – ha dichiarato la presidente Cagidiaco, rivolgendosi ai numerosi soci presenti – rafforzando la presenza del nostro club nella comunità cittadina. Tutto questo, grazie alla vostra attiva e costante partecipazione. Con soddisfazione, devo aggiungere che l’età media del club si è abbassata e anche questo è un segnale di vivacità”.

All’evento, oltre ai soci del club, hanno partecipato i presidenti degli altri services cittadini e numerose autorità civili e militari livornesi: una partecipazione davvero molto numerosa e attenta. Uno dei momenti centrali della serata è stata la consegna del premio per il miglior studente della facoltà di Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, che ha sede a villa Letizia, premio che il Club ha intitolato ad Antonio Tarantino, rotariano scomparso recentemente. Vincitore è risultato il neodottore Leonardo Cioni, che nel suo discorso di ringraziamento ha dimostrato di avere le idee ben chiare: utilizzerà i fondi del Rotary Club Mascagni, per proseguire nel master appena intrapreso presso l’Università Bocconi di Milano e per approfondire la conoscenza della lingua inglese.

Dopo la cena allo Yacht Club, ecco la conclusione con il fatidico passaggio del collare sulle spalle di Annalisa Verugi, Presidente del Club per l’anno 2023-2024. “E’ la prima volta che una donna succede a un’altra donna alla guida del nostro club – ha sottolineato Cagidiaco – ma la cosa che più mi sta a cuore è che ad indossare il collare è una mia grandissima amica”. La neopresidente Verugi, emozionatissima, ha ringraziato tutti per la fiducia che le è stata accordata e ha augurato buon lavoro alla sua squadra.

