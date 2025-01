Veterinario livornese nel nuovo podcast Che Razza di Podcast

Saverio Meini, che fa parte dell'agenzia digitale fiorentina Reklame esperta di influencer marketing, per sei puntate una ogni mercoledì su tutte le piattaforme podcast sarà al microfono tra curiosità divertenti e consigli tecnici

Sarà on air dal 22 gennaio “Che Razza di Podcast” (link podcast) prodotto da Reklame, l’agenzia digitale di Firenze esperta di influencer marketing. I protagonisti sono Maurizio Di Maio (su Instagram @franca.dachshund), tenore romano, e due giovani dottori veterinari: il trevisano Luca Buosi (@dr.quattrozampe) e il livornese Saverio Meini (@savevet, nella foto a destra) che si alterneranno al microfono per 6 puntate l’uno, una ogni mercoledì su tutte le piattaforme podcast, tra curiosità divertenti e consigli tecnici. Sarà una chiacchierata a due in cui ad accogliere l’ascoltatore ci sarà un host che rappresenta i proprietari di animali con tante domande nel taccuino tra insicurezze, ansie e tanta voglia di imparare. Il dottor Saverio Meini, livornese verace che lavora nella provincia romana, sui social @savevet, nella vita veterinario, si occupa oltre a cani e gatti di “animali non convenzionali” come galline, conigli, tartarughe, fino a pinguini, foche e pappagalli. E saranno loro, cani e gatti, ma anche gli animali meno convenzionali, i veri protagonisti di “Che razza di podcast”. “L’anno parte con questo podcast a cui teniamo molto! – ha spiegato Niccolò Guiducci, Ceo di reklame – vogliamo allargare il mondo dell’influencer marketing su altri canali oltre ai social, dando la possibilità ai talent di esprimersi con contenuti più lunghi e approfonditi coinvolgendo sempre più pubblico. Crediamo molto in questo progetto e nei contenuti di valore per ampliare la nostra audience e supportare le aziende sui nuovi media”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©