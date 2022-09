Vetrina Toscana, domenica 11 settembre in bici alla scoperta di Livorno e delle sue fonti

Risaliremo la corrente è il nome dell'iniziativa di domenica 11 settembre. Ritrovo alle 11 in piazza del Municipio (davanti Palazzo Comunale). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. 0586.894563, cell 348.7382094, mail [email protected] A fine tour degustazione di cacciucco in versione street food

Raccontiamo la storia di Livorno partendo da una grande ricchezza del territorio, un comune denominatore, l’acqua! Dal Cisternino di città, punto d’arrivo dell’acquedotto leopoldino, “risaliremo la corrente” in bicicletta per arrivare alle Terme del Corallo, facendo tappa alla Gran Conserva di Pasquale Poccianti, conosciuta come “Il Cisternone”, dove ancora oggi passa l’acqua che arriva nelle case della città, per un’emozionante visita all’interno! A fine tour una degustazione che più tipica non si può – il re della cucina labronica – il cacciucco, ma in versione street food ovvero dentro la classica “rosetta”.

Evento organizzato con la partecipazione con FIAB – Federazione Italiana Amici della Biciletta Si ringrazia ASA Servizi Ambientali Spa per aver consentito l’apertura e l’accesso alle sale interne del Cisternone.

Incontro ore 11.00 Piazza del Municipio (davanti Palazzo Comunale)

Ogni partecipante dovrà munirsi di bici propria

Costi

Adulti € 10,00

Bambini 6-12 anni € 5,00 – sotto i 6 anni gratuiti

INFO E PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria:

9.30 – 12.30

16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Scopri tutti gli eventi su: www.vetrina.toscana.it

