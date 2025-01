Vetrofania originale delle Terme del Corallo ritrovata da Reset e consegnata al sindaco

Percepita l'importanza del ritrovamento e dopo una accurata pulizia, il presidente Giuseppe Pera l'ha fatta incorniciare consegnandola stamattina al sindaco Salvetti. La vetrofania sarà collocata all'interno della Sala della Mescita. Il prezioso oggetto, che riporta le iniziali "PM", decorava una porta

Sala della Mescita alle Terme del Corallo affollata questa mattina per un evento che ha visto protagonisti il sindaco Luca Salvetti e l’associazione di volontariato Reset. Scopo dell’incontro è stato la consegna da parte di Reset al sindaco, e di conseguenza alla città di una vetrofania originale rinvenuta sotto 40 centimetri di fango nei sotterranei della sala grande delle terme, sulla quale sono riportate due lettere, PM, che potrebbero essere le iniziali di Pietro Mascagni assiduo frequentatore delle Terme del Corallo. Le due lettere sono di colore rosso su un fondo chiaro. L’associazione di volontariato Reset dal 2016 ha sottoscritto con il Comune di Livorno vari patti di collaborazione per la cura dei beni comuni, occupandosi principalmente della pulizia delle Terme del Corallo sia degli interni, sia del giardino. Molti sono stati i reperti recuperati tra cui la vetrofania consegnata al sindaco. Il prezioso oggetto decorava una porta di cui sono stati trovati i resti molto ammalorati. I volontari di Reset hanno percepito l’importanza dell’oggetto e dopo una accurata pulizia l’hanno fatto incorniciare e consegnato al sindaco. La vetrofania sarà collocata all’interno della Sala della Mescita e quindi visibile ai cittadini che visiteranno le Terme. L’evento è stato anche l’occasione per mostrare la Sala della Mescita in tutto il suo splendore, agli iscritti all’associazione di volontariato e a coloro che hanno collaborato con Reset alla pulizia e alla valorizzazione delle Terme: ricordiamo il video mapping proiettato dal cavalcaferrovia a gennaio 2020 durante la mostra dedicata ad Amedeo Modigliani in occasione del centenario della morte. Per il Comune oltre al sindaco Luca Salvetti era presente l’architetta Melania Lessi. Per conto di Reset hanno consegnato la vetrofania il presidente dell’associazione di volontariato Giuseppe Pera e Mirko Mirabelli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©