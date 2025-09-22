Vi presentiamo i 20 vincitori degli Oscar Livornesi

Ringraziamo per la foto la presidente, ideatrice e organizzatrice del Premio Giulia Eroico

Tra loro quattro medici dell'ospedale: Roberto Danieli, Graziano Di Cianni, Leonardo Barellini e Massimo Baroncini

Simonetta Balsamo, presidente della società danze ottocentesche, Leonardo Barellini responsabile del reparto senologia oncologica, Francesca Capanna psicologa che ha portato nelle scuole il teatro di autore, Massimo Baroncini ortopedico specializzato nelle problematiche del gomito e della spalla, Roberta Cinelli infettivologa che si è distinta per il suo operato importante nel periodo della pandemia, Umberto Cini per il lavoro che ha svolto come traduttore al parlamento europeo, Roberto Danieli specializzato in pediatria e direttore del reparto pediatrico di Livorno, Graziano Di Cianni specialista in medicina interna è responsabile del reparto diabetologia, Emanuele Gennai capitano di fregata, Cristiano Grasso per l’importante lavoro che svolge come direttore di coro, Cristina Grieco provveditore agli studi di Livorno, Scilla Lenzi pianista che si occupa di far conoscere i grandi autori livornesi dell’800, Giorgia Martano dedita al volontariato sia alla croce Rossa che all’interno della casa circondariale, Claudia Pavoletti per essersi distinta a livello internazionale sulla tematica delle proprietà intellettuali, Massimo Perrone capitano di vascello in accademia è direttore agli studi nonché presidente del circolo ufficiali, Luca Razzauti laureato in disciplina dello spettacolo e della comunicazione, Giuseppe Pera presidente di Reset per l’impegno messo al restauro dei beni cittadini, Maria Rosaria Sponzilli presidente dell’associazione Livorno donna e salute, padre Emil Kolaczyk per il volontariato nella parrocchia San Ferdinando, Elisa Viola campionessa di tennis e di equitazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©