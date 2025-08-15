Vi presentiamo le squadre Svs di Estate Sicura

Vi presentiamo le squadre Svs impegnate in Estate Sicura: due scooter M1 e M2 per il pattugliamento lungo la costa e l’idroambulanza con la squadra cinofila della Fisa insieme al simpaticissimo Rio. Il pattugliamento è dalle 9.00 alle 13.30.

