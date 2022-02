Via ai corsi di preparazione per i concorsi di polizia locale

Il 2022 è iniziato da poco più di un mese e la UILFPLPROGETTOSTUDIO ha organizzato un nuovo corso di preparazione per i concorsi in polizia locale che stanno uscendo nella provincia di Livorno, ma non solo. Ormai dall’esperienza maturata in questi anni, la suddetta propone i suoi corsi a chi si avvicina a questo mondo, ma anche a chi, magari già assunto, vuole accrescere le sue conoscenze rimettendosi in gioco ed approfondendo materie poco sviluppate. Il taglio delle lezioni è sempre attento alle richieste dei corsisti e la preparazione predisposta dal tutor Massimo Nicoletti ha lo scopo di fargli raggiungere l’obiettivo di entrare in graduatoria, se non di vincere il concorso (e tra i nostri corsisti abbiamo molti che hanno raggiunto tale traguardo grazie al costante lavoro di questa squadra).

Ma andiamo in concreto all’analisi del corso che, ovviamente, per motivi legati alla pandemia, ma anche per una migliore fruizione delle lezioni, si svolgerà utilizzando una piattaforma on-line in orario serale, anche per agevolare chi lavora. Le materie saranno sviluppate da Ufficiali, Posizioni Organizzative e Comandanti delle Polizie Locali (provinciali e municipali) con l’obiettivo di preparare in modo adeguato i corsisti alle varie prove di concorso e con ausilio del tutor, sempre presente. Ovviamente il sindacato Uil Fpl, nella persona della Segretaria Aziendale Rosa Distaso, seguirà ogni fase del corso e auspica di vedere numerose adesioni per cogliere l’opportunità della preparazione che vi offriamo e per raggiungere la meta di lavorare nella Pubblica Amministrazione.