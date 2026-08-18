Via Bonomo, il prefetto convoca un tavolo permanente sulla sicurezza degli edifici

Il cordoglio di Giancarlo Dionisi per la donna morta nel cedimento del balcone: "Una tragedia che colpisce non soltanto i suoi familiari, ma l’intera comunità livornese". Nei prossimi giorni il confronto con Comune, Vigili del Fuoco, Ordini professionali e associazioni di categoria

“Il mio primo pensiero va alla signora che ha tragicamente perso la vita e alla sua famiglia. Al marito e ai figli desidero esprimere, anche a nome del Governo, il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza in un momento di dolore così grande. Una tragedia che colpisce non soltanto i suoi familiari, ma l’intera comunità livornese”. È il messaggio di cordoglio del Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi dopo la tragedia di via Bonomo, dove una donna ha perso la vita a seguito del cedimento di un balcone. Un dramma che ha spinto la Prefettura ad avviare un percorso specifico sulla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità. “Il compito delle Istituzioni amministrative è diverso e deve guardare soprattutto al futuro: eliminare ogni possibile zona d’ombra, verificare l’efficacia delle procedure di prevenzione e intervenire con decisione su eventuali inefficienze, ritardi o superficialità”. Il Prefetto annuncia quindi una decisione precisa: nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo permanente dedicato alla sicurezza degli edifici e alla prevenzione delle situazioni di pericolo. Alla riunione parteciperanno il Comune di Livorno, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, il Collegio dei Geometri e le associazioni rappresentative degli amministratori di condominio e della proprietà edilizia. L’obiettivo sarà innanzitutto quello di fare un quadro puntuale della situazione, verificando le procedure attualmente utilizzate per la segnalazione e l’accertamento delle potenziali situazioni di pericolo, i tempi e le modalità dei sopralluoghi, l’individuazione dei soggetti chiamati a intervenire e la successiva verifica dell’effettiva esecuzione degli interventi prescritti. Il tavolo dovrà inoltre valutare la possibilità di definire procedure coordinate e stabili, anche attraverso uno specifico protocollo operativo, e di introdurre forme di ricognizione preventiva degli immobili maggiormente a rischio. L’attenzione partirà in particolare dagli edifici già interessati da segnalazioni, diffide, ordinanze o precedenti interventi. “Quando è in gioco la pubblica incolumità non sono ammissibili sottovalutazioni: la sicurezza e la vita stessa delle persone impongono il massimo rigore e la massima tempestività”, conclude il Prefetto.

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