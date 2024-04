Via Cambini, Confesercenti e Confcommercio: “Un protocollo comune contro la malamovida”

Le due associazioni di categoria: "Nel protocollo vengono individuati gli impegni da rispettare su orari di chiusura, contenimento del rumore, pulizia e sgombero del vetro alla chiusura dei locali. Alcuni esercenti sono già premurati di utilizzare esclusivamente bicchieri di materia biodegradabile negli orari di maggior affluenza"

Caso in via Cambini durante le serate del weekend. Confesercenti e Confcommercio intervengono nell’accesa discussione sulla problematica.

Le due associazioni della piccola impresa fanno sapere che, perfettamente consapevoli dei disagi dei residenti, stanno già affrontando il caso specifico di via Cambini cercando di conciliare le legittime e sacrosante esigenze dei cittadini con il diritto all’esercizio di impresa.

“Ci siamo riuniti con Comune ed esercenti per arrivare quanto prima a uno stringente protocollo dedicato espressamente alla situazione incresciosa che viene a crearsi nei momenti di maggior affluenza, tra cui i fine settimana – spiegano le due associazioni di categoria – Nel protocollo vengono individuati gli impegni da rispettare su orari di chiusura, contenimento del rumore, pulizia e sgombero del vetro alla chiusura dei locali. Su questo ultimo punto alcuni esercenti sono già premurati di utilizzare esclusivamente bicchieri di materia biodegradabile negli orari di maggior affluenza, per esempio nei fine settimana.

Gli stessi imprenditori si sono inoltre resi disponibili a definire, di concerto con l’amministrazione comunale, un orario di chiusura”.

Confcommercio e Confesercenti puntualizzato di poter parlare degli imprenditori associati o comunque interessati alla sottoscrizione di un codice di condotta. “Come associazioni delle imprese stiamo lavorando per conciliare le diverse esigenze, ma non possiamo certamente avere influenza sul comportamento dei singoli avventori o di gruppi che restano a consumare bevande acquistate altrove o droghe, quando non occupati nel vandalizzare beni privati o pubblici”.

Per questi casi Confesercenti e Confcommercio hanno chiesto una presenza più consistente delle forze dell’ordine nelle ore notturne. Spesso infatti i maggiori eventi increscioso si manifestano dopo la chiusura dei locali. “Ci stiamo inoltre impegnando nella sensibilizzazione di esercenti e consumatori sull’abuso di alcol”.

