Via Cambini, firmato il protocollo che fissa la chiusura dei locali all’1.30

Il protocollo, che prevede inoltre lo stop alla musica a mezzanotte, sarà in vigore da ora fino al 31 maggio e poi dal 1 settembre al 31 gennaio 2026

“Cerchiamo di venire incontro, da un lato, ai commercianti e dall’altra ai residenti cercando di rispettare le esigenze di tutti”. Così il sindaco Salvetti ha commentato la firma del protocollo tra Comune, Confcommercio e Confesercenti e esercenti che fissa all’una e trenta la chiusura dei locali di via Cambini e a mezzanotte lo stop alla musica. La firma avviene dopo che l’assessore al Commercio Rocco Garufo la mattina di giovedì 17 aprile, insieme al Security Manager Giampaolo Dotto, ha incontrato a Palazzo comunale una parte dei commercianti per annunciare che il protocollo era pronto. “Per i controlli su questi punti – specifica l’assessore Garufo – abbiamo allertato la polizia municipale e fatta una specifica comunicazione alla questura”. Il protocollo sarà in vigore, tutti i giorni, da ora fino al 31 maggio e poi dal 1 settembre al 31 gennaio 2026. L’obiettivo, si leggeva nel comunicato, è di sottoporlo a verifica per poi renderlo ancora più aderente ai bisogni di tutti, cittadini e commercianti, dalla prossima stagione autunnale.

