Via del Castellaccio, intervento della Provincia sulla scarpata

Nella foto i lavori di installazione di barriere new jersey in cemento sulla carreggiata allo scopo di contenere eventuali cadute di terra e pietrame

Il fronte della frana è di circa 20 metri e l’area è stata circoscritta con transenne con istituzione del senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 kmh

La Provincia ha predisposto un intervento per la messa in sicurezza della SP 9 via del Castellaccio, nel tratto stradale dove nei giorni scorsi, a causa della pioggia, si è verificato uno piccolo smottamento della scarpata, subito dopo l’imbocco della strada provenendo dalla Via Aurelia. Il fronte della frana è di circa 20 metri e l’area è stata circoscritta con transenne, con istituzione del senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 kmh. Il 9 dicembre sono iniziati i lavori con l’installazione di barriere new jersey in cemento sulla carreggiata, allo scopo di contenere eventuali cadute di terra e pietrame. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, saranno, poi, eseguite operazioni di disgaggio di materiale roccioso, che potrebbe rappresentare un pericolo in caso di distacco, e saranno tagliati alcuni alberi che presentato una stabilità precaria. Successivamente, tenuto conto della particolare pendenza della scarpata, sarà valutata l’ipotesi di un ulteriore intervento di consolidamento dell’area, con l’apposizione di reti in aderenza.

Condividi: