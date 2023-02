Via dell’Artigianato, la corsia libera dopo le multe dura solo qualche ora

Di fronte alla sede distaccata della polizia municipale la corsia di via dell'Artigianato libera dalle auto la mattina del 24 febbraio

Il cartello di rimozione forzata H24 e la caserma distaccata della polizia municipale di fronte non bastano a scoraggiare il parcheggio in sosta selvaggia. Scattano le multe

Non da ieri, ma da tempo, è abitudine di molti automobilisti, non tutti, parcheggiare sulla corsia nord-sud in via dell’Artigianato. Per l’esattezza dall’incrocio con via Nicolodi all’inizio delle prime attività commerciali, dove poi iniziano gli stalli. Il fatto è che si tratta proprio della corsia. Il cartello di rimozione forzata H24 e la caserma distaccata della polizia municipale di fronte evidentemente non bastano a scoraggiare il parcheggio in sosta selvaggia. E così il 22 e 23 febbraio sono state elevate le multe alle vetture in divieto di sosta. La mattina del 24 febbraio la strada si presentava così: libera. Poi intorno all’ora di pranzo sono tornate le auto. L’auspicio è che quel tratto di corsia possa, un giorno, essere privo di auto anche perché va da sé che le vetture parcheggiate in corsia rappresentano un rischio per la viabilità.

