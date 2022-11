Via di Salviano, lascia la gestione del distributore: “Entrate a picco”

L'amarezza del gestore della pompa di benzina: "Gli introiti sono iniziati a calare da maggio, da quando cioè sono iniziati i lavori in via di Salviano e la nuova viabilità in via dei Pelaghi è sopraggiunta solo nell'ultimo periodo"

Marco Giudici non ce l’ha più fatta. Il 23 novembre ha deciso di dire basta e di lasciare la gestione del distributore di benzina IP di via di Salviano. “Le entrate da maggio ad oggi sono andate a picco – spiega a QuiLivorno.it, Giudici – All’età di 67 anni non potevo permettermi altre perdite per non fare un danno ancora maggiore”.

C’è amarezza nelle parole di Giudici. “Gli introiti sono iniziati a calare da maggio, da quando cioè sono iniziati i lavori in via di Salviano (lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel bacino di Rio Maggiore, mediante realizzazione di un ponte carrabile, ndr) e la nuova viabilità in via dei Pelaghi è sopraggiunta solo nell’ultimo periodo. Mi sarei aspettato, a me come agli esercenti di questa zona, un ristoro. Questo, purtroppo, non è avvenuto”.

